Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı feci kaza! Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

C.G. (75) yönetimindeki otomobil ile Ahmet Serttaş (80) idaresindeki otomobil Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, C.G. ağır yaralandı.

Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Serttaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
