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Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesi Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı hidroelektrik santraline (HES) ait işçileri taşıyan servis midibüsü ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Sivas ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı 1

İŞ SERVİSİ KAZA YAPTI: 16 YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile servis midibüsünde bulunan N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçtaki yolcu A.Ç. (31) yaralandı.

Sivas ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı 2

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile yanında bulunan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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