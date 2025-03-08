Sivas’ta kadın nüfusu erkekleri geçti

"İstatistiklerle Kadın" adlı çalışmada, il ve cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşına dair veriler de paylaşıldı. Sivas’ta 2024 yılında erkeklerde ilk evlenme yaşı 28, kadınlarda ise 25,6 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır