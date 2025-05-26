HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta kömür madeninde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde, bir kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan patlama sonucu yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Sivas'ta kömür madeninde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Karadere köyü Yanık mezrası mevkisinde bir kömür madeninde meydana geldi. Ocakta çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlamada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 yabancı uyruklu kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sivas merkezde bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Sorumlu hemen yanı başınızda"Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Sorumlu hemen yanı başınızda"
Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddialarına Avukat Epözdemir'den sert yanıtMengü'nün Kılıçdaroğlu iddialarına Avukat Epözdemir'den sert yanıt

Anahtar Kelimeler:
patlama Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddialarına Avukat Epözdemir'den sert yanıt

Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddialarına Avukat Epözdemir'den sert yanıt

Kurban pazarında polise saldırdılar, ortalık fena karıştı

Kurban pazarında polise saldırdılar, ortalık fena karıştı

İşte Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza! Türkiye aylarca bu kazayı konuştu

İşte Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza! Türkiye aylarca bu kazayı konuştu

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Kiracısını balta ve sopayla öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Kiracısını balta ve sopayla öldürdü! İfadesi kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.