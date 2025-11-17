Sivas'ta maden ocağında göçük: Şantiye müdürünü arama çalışması sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sahada görev yapan şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"17.11.2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, ilimiz Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır

Kazanın ihbar edilmesinin hemen ardından sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır

İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır