Eskişehir’de feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Araçtaki 28 yaşındaki yolcu ağır yaralanırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir’de feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza dün gece, Eskişehir çevre yolunun Bursa istikameti Tepebaşı ilçesi Şarhöyük mahallesi kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa istikametinde seyreden M.İ.K. (19) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrol çıkıştı. Savrulmaya başlayan araç, orta refüjde bulunan korkuluklara hızlı bir biçimde çarptı. Takla atan araç yola geri savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan ve bilinci kapalı olan O. B. (28) ilk müdahalesinin ardından dün Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O. B.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazada nispeten hafif yaralanan sürücü M.İ.K.’nin motosiklet ehliyeti olduğu, fakat araç kullanmaya ehliyetinin olmadığı öğrenildi. M.İ.K. de Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aracın çarptığı korkulukların yerinden kopması ve karşıya uçması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

