Sivas'ta minibüs alev alev yandı

Sivas'ta park halindeki minibüs alev alev yandı. Araç kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sivas'ta minibüs alev alev yandı

Olay, Gültekin Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kıbrıs Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüs park halindeyken aniden alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle araç hareket ederek arkasındaki otomobillere çarptı, ardından bir iş yerinin önünde durdu. Bu sırada yaşanan küçük patlama çevrede paniğe neden olurken, vatandaşlardan biri sulama hortumuyla yangına müdahale etti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi oluştururken, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışması başlattı. Araç kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

