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Sivas’ta öldürülen kardeşlerin DNA’sı 6 yıl önce kemikleri bulunan babayla eşleşti

Ankara’da 6 yıl önce Haymana kırsalında bulunan insan kemiklerinin 2025 Mayıs ayında öldürülen iki kardeşten alınan DNA örnekleriyle eşleştiği ve şahsın ölen çocukların babası olduğu belirlendi.

Sivas’ta öldürülen kardeşlerin DNA’sı 6 yıl önce kemikleri bulunan babayla eşleşti

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Temmuz 2020’de eşi Uğur Şimşek’ten haber alamayan Ayşegül Şimşek, kocasının en son Ankara’da Hüseyin Sönmez ile görüştüğünü söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sivas’ta öldürülen kardeşlerin DNA’sı 6 yıl önce kemikleri bulunan babayla eşleşti 1

İKİ KARDEŞİN DNA'SI İLE KEMİKLERİ BULUNAN BABAYLA EŞLEŞTİ

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Uğur Şimşek’e ulaşılamadı. İhbardan altı ay sonra ise Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında yol kenarında bir tır şoförü tarafından kafatası ve kemik parçaları bulundu. Jandarma ekiplerince teslim alınan kemikler Adli Tıp Kurumunda incelendi fakat kime ait oldukları o dönem tespit edilemedi. Olayla ilgili araştırmalar devam ettiği sırada kayıp durumdaki Şimşek’in çocukları Umutcan Şimşek (22) ve Melisa Şimşek (16) evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yürütülen çalışmalarda katil zanlısı olduğu değerlendirilen ve kardeşlerin görüştüğü son kişi olduğu belirlenen Hüseyin Sönmez yakalanarak gözaltına alındı. Çocuklardan alınan DNA örnekleri Haymana'da bulunan kafatasına ait DNA ile eşleşince kimliği belirsiz kemiklerin yıllar önce hakkında kayıp ihbarı verilen baba Uğur Şimşek’e ait olduğu tespit edildi.

Sivas’ta öldürülen kardeşlerin DNA’sı 6 yıl önce kemikleri bulunan babayla eşleşti 2

500 BİN LİRALIK ALACAK-VERECEK MESELESİ İDDİASI

Hüseyin Sönmez'in ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava sürerken, aile ile arasındaki 500 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği iddia edildi. Anne Ayşegül Şimşek ise cinayetlerin birden fazla kişiler tarafından tasarlandığını iddia etti. Soruşturmada Uğur Şimşek'in kaybolması ile çocuklarının öldürülmesi olaylarının aynı şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

29 Temmuz 2026
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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas DNA
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