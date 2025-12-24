HABER

Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Özdemir Yılmaz (65) idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunun ilçeye bağlı Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma (63) ve Seladdin Yılmaz (92) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özdemir Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma ve Seladdin Yılmaz'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas kaza
