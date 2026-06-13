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Sivas’ta otomobil takla attı: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Sivas’ta bir otomobilin takla attığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta otomobil takla attı: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Çardak mevkiinde meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 23 AEP 422 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sivas’ta otomobil takla attı: 2’si ağır 3 kişi yaralandı 1

YAĞMURLU YOLDA SAVRULAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün yanı sıra araç içeresindeki M.Ö. ve E.F.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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