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Sivas’ta patates yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ta patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta patates yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Fatmaderviş köyü mevkiinde meydana geldi. B.B. yönetimindeki 06 CTM 247 plakalı patates yüklü Iveco marka kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sivas’ta patates yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı 1

SİVAS'TAKİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsünün yanı sıra H.Ö. ve Y.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sivas’ta patates yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı 2

Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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