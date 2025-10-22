HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta skandal olay! Otobüs şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darp etmeye kalktı: Cezası belli oldu

İçerik devam ediyor

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darp etmeye kalkmıştı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Konuya ilişkin Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şoföre süresiz, otobüse ise 3 ay süreyle men cezası verildiği açıklandı.

Sivas'ta dün akşam Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde aralarında şehit babası K.D.K.'nin de bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücüye 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcular tepki gösterdi.

'DİLENCİ' DİYEREK HAKARET EDİP DARP ETMEYE ÇALIŞTI!

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.D.K'ye yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye çalıştı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ŞOFÖRE SÜRESİZ, OTOBÜSE 3 AY MEN VE PARA CEZASI!

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas kamuoyuna; dün akşam saatlerinde ilimizde hizmet veren bir özel halk otobüsünde, aziz şehidimizin kıymetli babası K.D.K.'ya yönelik gerçekleşen saygısız ve kabul edilemez davranışı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sivas Belediyesi olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyor, şehit ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır. Olayın hemen ardından ilgili şoföre bir daha toplu taşımada görev yapmaması için süresiz olarak men cezası verilmiş, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan men edilmiş ve özel halk otobüsü sahibine ise en üst seviyeden maddi para cezası uygulanmıştır. Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir, şehit ve gazi ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fethiye'de kayalık alanda düşerek yaralanan kişi kurtarıldıFethiye'de kayalık alanda düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Minibüs direğe çarptı, sürücü yaralandıMinibüs direğe çarptı, sürücü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Sivas otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.