Sivas'ta skandal olay! Otobüs şoförü, şehit babasını 'dilenci' deyip darp etmeye kalktı: Cezası belli oldu

Sivas'ta dün akşam Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde aralarında şehit babası K.D.K.'nin de bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücüye 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcular tepki gösterdi.

'DİLENCİ' DİYEREK HAKARET EDİP DARP ETMEYE ÇALIŞTI!

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.D.K'ye yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye çalıştı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ŞOFÖRE SÜRESİZ, OTOBÜSE 3 AY MEN VE PARA CEZASI!

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas kamuoyuna; dün akşam saatlerinde ilimizde hizmet veren bir özel halk otobüsünde, aziz şehidimizin kıymetli babası K.D.K.'ya yönelik gerçekleşen saygısız ve kabul edilemez davranışı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sivas Belediyesi olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyor, şehit ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır. Olayın hemen ardından ilgili şoföre bir daha toplu taşımada görev yapmaması için süresiz olarak men cezası verilmiş, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan men edilmiş ve özel halk otobüsü sahibine ise en üst seviyeden maddi para cezası uygulanmıştır. Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir, şehit ve gazi ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır