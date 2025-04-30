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Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir tarlada 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde obruk oluştu.

Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

Yıldızeli ilçesine bağlı 10 haneli Dereköy köyünde Hüsamettin Büyükpınar'a ait tarlada önceki gün obruk oluştu. Köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta oluşan obruk, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Necati Gökkaya'nın haber vermesiyle bölgeye AFAD ve Jandarma ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gelerek inceleme yaptı. İncelemede; tarlada oluşan obruğun 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bölgede aynı yerde yaklaşık 20 yıl önce de benzer bir çöküntünün oluştuğu öğrenildi.

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10 GÜN ÖNCE YULAF EKİLMİŞ

Dereköy muhtarı Necati Gökkaya, "2 gün önce gece saatlerinde oluşmuş. Babam ve bir komşumuz görmüşler, gelip bana haber verdiler. Ben de gerekli yerlere haber verdim. Jandarma ve AFAD ekibimiz gelerek incelemede bulundular. Derinlik 8 metre, çapı olarak 7 metre ölçüldü. Burası tarla. Yaklaşık 10 gün önce yulaf ekimi yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce aynı bölgede küçük bir göçük daha olmuştu. Şu anda gerekli mevkiler gelip, burada dolgu çalışması yapacağını belirttiler. Obruk tabanında su birikintisi de var, altta su kaynağı olup olmadığını tam bilmiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas obruk
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