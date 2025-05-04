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Sivas’ta tepki çeken görüntü: Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Sivas’ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu.

Çiğdem Sevinç

Sivas’ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu. Hayvanlara eziyet eden sürücüye vatandaşlar tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivas’ta bir sürücü, kamyonetin arkasına iple bağladığı iki atı kilometrelerce koşturdu. Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonetle havalimanı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, araca iple bağladığı iki atı yolda koşturarak ilerledi. Yolda seyreden diğer sürücüler duruma tepki gösterirken, hayvanlara yapılan eziyet cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan atların yorgun düştüğü ve zorlukla ilerledikleri dikkat çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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