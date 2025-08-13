HABER

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı: Besmeleler çekerek terk edilmiş evlere girdi! "Tüylerim ürperdi"

İstanbul'da yaşayan bir macerasever, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve cinlerin sardığı söylentisi sonrası terk edilen köye giderek bir gece konaklamak istedi. Besmele çekerek köyü dolaşan genç maceracı, o anları kaydetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine terk edildi. Adı "cinli köy"e çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

Konuyla ilgili video ve bilgilere ulaşan İbrahim Koyuncu (26), köyü ziyaret etmek istedi. İstanbul'da yaşayan ve adrenalin tutkunu olan Koyuncu, köyde bir gece geçirdi.

Terk edilen haneleri tek tek gezen İbrahim Koyuncu, o anları kaydetti. Besmele ile evlere giren genç, "Tüylerim ürperdi, gerçekten çok korkutucu" dedi.

İstanbul'da yaşadığını ve bu tip yerleşim yerlerine gittiğini ifade eden İbrahim Koyuncu, "Mağaralara, terk edilmiş yerlere giderim genelde. Oralarda videolar çekerim. Bu köyü internette araştırırken buldum.

Terk edilmiş cinli köy deniliyordu. Doğruluğu sorgulamak için bu köye sabahlamaya geldim. Terk edilmiş camii ve evlerden oluşan bir köy. Şimdi hepsini tek tek gezeceğim.

Daha önce birçok köye gittim. Rotada gideceğim çok yer var. Ekstrem sporlar ile uğraşıyorum, aynı zamanda mağaralar, askeri tüneller, sığınaklara gidiyorum. Tehlike neredeyse ben oradayım. Adrenalin bağımlısıyım" dedi.

(İHA)

