Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Koyunkaya mevkiinde meydana geldi. N.D. yönetimindeki hafif ticari araç ile N.D. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan 2 kişi daha yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas
