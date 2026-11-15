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Sivas'ta üniversitede hasat edilen patatesin geliri öğrencilere burs olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde hasadı yapılan patateslerin satışından elde edilecek gelir üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.

Sivas'ta üniversitede hasat edilen patatesin geliri öğrencilere burs olacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde yapılan hasat programında konuşan Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl yaklaşık 25 dekar alanda patates yetiştiriciliği yaptıklarını belirtti.

Yetiştirilen patateslerin 15 dekarlık kısmının doğal olarak, 10 dekarlık kısmının ise geleneksel yöntemlerle üretildiğini aktaran Demirbaş, "Ayrıca yaklaşık 2 dekar alanda alternatif bir ürün olan yüksek lif değerine ve düşük glisemik indekse sahip olduğuna yönelik çalışmalar bulunan mor patates yetiştiriciliği de gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl, mor patates de dahil olmak üzere patates ekim alanlarımızı artırarak, buradan elde edilecek gelirle burs verdiğimiz öğrenci sayısını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise merkezin yürüttüğü çalışmaların üniversite-şehir bütünleşmesi ve toplumsal katkı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Şengönül, tarlalardan elde edilen ürünlerin satış gelirleriyle 100’den fazla öğrenciye düzenli burs verildiği bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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