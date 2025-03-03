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  4. Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

03.03.2025 16:21
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Sivas’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen uygulama ve operasyonda gözaltına alının 9 kişiden 7’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Sivas polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada içerisinde 3 şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Diğer 6 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, diğer 3 şüpheli ise İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uygulama ve operasyonda; 117,07 Gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu hap, 36 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 ecstasy hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheli şahıstan 4’ü, yapılan işlemelerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aynı dosyada toplamda 7 kişi tutuklanmış oldu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas uyuşturucu
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