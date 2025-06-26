HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu! 8 zanlı yakalandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu! 8 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon kapsamında ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 365 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk katlanabilir iPhone'dan yeni sızıntı! Görsel de paylaşıldıİlk katlanabilir iPhone'dan yeni sızıntı! Görsel de paylaşıldı
CHP lideri Özel, Avrupa'da temaslarını sürdürüyorCHP lideri Özel, Avrupa'da temaslarını sürdürüyor

Anahtar Kelimeler:
Sivas uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Caninin sözleri çileden çıkardı

Caninin sözleri çileden çıkardı

En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla...'

En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla...'

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.