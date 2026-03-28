Sivas'ta vaşak görüntülendi

Sivas'ta nesli tehlike altında bulunan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak görüntülendi.

Ormanlarda sessizce ilerlemesi nedeniyle ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altında bulunan hayvanlar arasında yer alan vaşak, Sivas'ta görüntülendi. Doğada yiyecek arayan vaşağın bir süre bölgesinde gezinerek çığlık attığı görüldü.

"DOĞADA NADİR YAŞANAN BİR AN"

Vaşağın gezindiği ve çığlık attığı anları paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Doğada nadir yaşanan bir an, sessizliğin hakimi bile bazen sesini yükseltir. Vaşağın çığlığı, doğanın en güçlü yakınlarından biridir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

