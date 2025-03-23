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Sivas'ta yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 14:59
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Sivas'ta yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Zöhre Ateş (92) hayatını kaybetti.

Sivas'ta yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Divriği ilçesi Kuluncak köyünde Zöhre Ateş'e ait müstakil evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Divriği Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında evde yalnız yaşayan Zöhre Ateş, dumandan etkilendi. Ekiplerin dışarıya çıkardığı Ateş, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zöhre Ateş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zöhre Ateş’in cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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