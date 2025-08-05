Sivas’ta yangın paniği! Garaj alev aldı, alevler geceyi aydınlattı

Edinilen bilgilere göre yangın, Esentepe Mahallesi 15’inci Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı bir apartmanın sakinleri tarafından kullanılan ve içerisinde tandır bulunan garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, garaj kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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