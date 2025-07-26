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Sivas’ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu (74), yolcu otobüsünün çapması sonucu hayatını kaybetti.

Sivas’ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şeyhler Mahallesi D-100 yolu üzeri Üçyol mevkisinde meydana geldi. Suşehri ilçesinden Reşadiye istikametine gitmekte olan Aziz E. (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Muhlise Aloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aloğlu, yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhlise Aloğlu'nun cenazesi, Koyulhisar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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