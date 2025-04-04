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Sivas'ta yüksek gerilim hattı koptu; karayolu ulaşıma kapandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Yola düşen kablo nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Sivas'ta yüksek gerilim hattı koptu; karayolu ulaşıma kapandı

İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz bilinmeyen nedenle koptu.

Yola düşen kablolar nedeniyle D-100 yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri kablolara yaklaştırmadı. Amasya- Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Vatandaşlar araçlarından inerek uzun süre kabloların kaldırılmasını bekledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kablolar yoldan kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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polis ekip
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