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KYK yurdunda panik anları! 53 öğrenci zehirlendi

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Sivas’ta KYK yurdunda çıkan akşam yemeğini tüketen yaklaşık 53 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgilere göre olay Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre akşam yemeğinde çıkan ezogelin çorbası, rosto köfte, soslu mantı tüketen öğrenciler rahatsızlanmaya başladı.

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53 ÖĞRENCİ YEMEKLERDEN ZEHİRLENDİ

İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesi taşıyan öğrenciler ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi acil servislerine nakledildi.

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Zehirlenme şüphesi ile yaklaşık 53 öğrencinin hastaneye başvurduğu öğrenildi. Öğrencilerden bazıları ilk tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili yurtta çıkan akşam yemeğinden numune alınarak soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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