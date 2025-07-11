Sivas'tan çalıp Gürcistan'dan kaçacaklardı! 3 şüpheli sınır kapısında yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Suşehri ilçe merkezindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

İddiaya göre, dükkana giren 2 şüpheli, yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra el çabukluğuyla 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını imitasyonlarıyla değiştirerek otomobille kaçtı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI!

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÇALDIKLARI ALTINLARLA YAKALANDILAR!

Ekiplerin teknik takip ve güvenlik kamerası incelemeleriyle şüphelilerin kullandığı aracın Gürcistan plakalı olduğu belirlendi. Kaçış güzergahını tespit eden polis, Rize ve Artvin Emniyet Müdürlükleri ile Sarp Sınır Kapısı’na bilgi verdi.

Gürcistan’a geçmeye çalışan K.N., A.D. ve A.N. adlı 3 şüpheli, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarp Sınır Kapısı’nda çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır