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Sivasspor pankartıyla tartışmaların odağına oturan ifade! Üniversite öğrencilerinden 'Doğal Doğum' sempozyumuna tepki! Başhekim kürsüye gelince salonu terk ettiler

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Melih Kadir Yılmaz

Sivassporlu futbolcuların, Fenerbahçe maçına 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla çıkması tepkileri de beraberinde getirmişti. Bu ifadeye yönelik birçok eleştiri açıklaması yapılırken, Manisa'da da dikkat çeken bir olay yaşandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde bazı öğrenciler, "Doğal Doğum" sempozyumunu protesto etti. Öğrenciler başhekim sahneye çıkınca salonu terk etti.

Türkiye geçen hafta Sivasspor'un Fenerbahçe maçına çıkarken kullandığı pankartı tartıştı. Sivassporlu futbolcuların taşıdığı 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankart maçın da önüne geçti ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

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TARTIŞMA YARATAN PANKART TEPKİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Pankartta yazan ifadeyle ilgili olarak aralarında sanat, siyaset ve spor dünyasından isimlerin de bulunduğu binlerce kişi tepki paylaşımı yaptı.

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DOĞAL DOĞUM SEMPOZYUMUNDA PROTESTO

Eleştirilerin odağındaki konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme de Manisa'da gerçekleşti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile Doğal Doğum Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dekanlar, akademisyenler, müdürler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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BAŞHEKİM KÜRSÜYE ÇIKINCA ÖĞRENCİLER SALONU TERK ETTİ

Sempozyumda konuşma yapmak üzere Sahneye Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, davet edildi. Öğrenciler, Topçu sözlerine başlar başlamaz salonu terk etti.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sivasspor Protesto doğum pankart sempozyum
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