Sivas’ta acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayram namazının ardından kurban kesim işlemlerine başlayan vatandaşlardan bazıları, dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas’ta da özellikle el ve ayak bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kentte bulunan Numune Hastanesi’ne bayramın ilk saatlerinde kendisini yaralayan 25 kişi müracaat etti. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.



