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Sivas’ta cami cemaatine aşure ikram edildi

Sivas’ta Muharrem ayı nedeniyle Meydan Camii’nde aşure dağıtıldı.

Sivas’ta cami cemaatine aşure ikram edildi

Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu. Meydan Camii’nde toplanan dernek üyeleri, öğle namazının ardından cami cemaatine aşure dağıttı.

Sivas’ta cami cemaatine aşure ikram edildi 1

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cafer Şimşek, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm vatandaşların Muharrem ayını ve Aşure Günü’nü kutladı. Vatandaşların programa gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Şimşek, dernek olarak kültürel ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Sivas’ta cami cemaatine aşure ikram edildi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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