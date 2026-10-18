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Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 jandarma personeli ile 1 infaz ve koruma memuru yaralandı.

C.B. yönetimindeki cezaevi nakil aracı, İmranlı ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada jandarma personeli F.Ö. (30) ve Y.E. (26) ile infaz ve koruma memuru E.A. (34) yaralandı.

Araçta sıkışan bir yaralı İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cezaevi nakil aracının, Erzurum'a mahkum nakli yaptıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas İmranlı
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