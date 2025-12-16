Sivas’ta göçük altında can veren şantiye müdürü, Bafra’da defnedildi

Çaltı köyünde 17 Kasım’da maden ocağında heyelan riskini azaltmaya yönelik yürütülen çalışmaları sahada denetlediği sırada ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen Sabri Yıldırım, toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı. Yıldırım’ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 28 gün boyunca aralıksız sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda dün Yıldırım’ın cenazesine ulaşıldı.
Otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırım’ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Samsun’un Bafra ilçesine getirildi. Hacınabi Mahallesi’ndeki evinde helallik alınmasının ardından Mevlana Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrası Sabri Yıldırım, Yakıntaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.
