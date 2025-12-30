Sivas’ta jandarma, uyuşturucu ticaretine geçit vermedi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Aranan Şahıslara’ yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar çerçevesinde Kent merkezinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını ile Zara ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaföründe yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 12 ayrı parça halinde toplam 459 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 28 adet galara sentetik ecza hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 gram altın ve 25 bin 115 TL ele geçirildi.

Çalışmalar sırasında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA