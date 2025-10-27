HABER

Sivas’ta kaçak tütün operasyonu, 4 Şüpheli yakalandı

Sivas’ta İl jandarmadan Komutanlığı kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu düzenledi 4 kişi yakalandı.Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Merkez ve ilçelerde Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 420 kg kıyılmış kütün, 222 Forma ve 254 elektronik sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Merkez ve ilçelerde Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 420 kg kıyılmış kütün, 222 Forma ve 254 elektronik sigara ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sivas
