Sivas’ta kaçak tütün ve cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir merkezinde tütün ve tütün mamulleri ile cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 30 bin doldurulmuş makaron, 15 kilogram açık kıyılmış tütün, 97 paket tütün, 60 bin 200 boş makaron ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır