Sivas’ta kaçak tütün ve cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı

Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ile cep telefonları ele geçirildi.

Sivas'ta kaçak tütün ve cep telefonu operasyonu: 5 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir merkezinde tütün ve tütün mamulleri ile cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü, 30 bin doldurulmuş makaron, 15 kilogram açık kıyılmış tütün, 97 paket tütün, 60 bin 200 boş makaron ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas
