HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı

Sivas’ta bir vatandaş, yol kenarında kanadından vurulmuş halde bir kızıl şahin buldu. Vatandaş tarafından Hayvan Hastanesine götürülen yaralı şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı

Sivas’ta bir vatandaş, yol kenarında kanadından vurulmuş halde uçamayan bir kızıl şahin buldu. Yaralı şahin, vatandaş tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde ise şahinin tüfekle ateş edilmesi sonucu iki yerinden yaralandığı belirlendi. Sağ kanadında ve karın bölgesinde açık yaraları bulunan kuşun yaklaşık 3-4 gün önce vurulduğu tespit edildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaraları temizlenen şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

"Yaraların temizliğini yapıyoruz"
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi Veteriner Hekim Mehmet Akif Çatak, şahinin tedavisine başladıklarını söyleyerek, "Hayvan hastanemize iki gün önce kanadından saçma mermisi ile vurulup yaralanmış bir Kızıl şahin getirildi. Tam da göç mevsiminin başladığı ve aynı zamanda av mevsiminin de başladığı bu dönemde yaban hayvanlarının avlandığına ve yanlışlıkla vurularak hastanemiz getirilmelerine sıkça şahit oluyoruz. Bu dönemde av yasağının kalkması bizim için olumsuz bir durum oluşturuyor. Avlanması yasak hayvanların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde avlanma vakaları sıkça karşılaştığımız bir durum. Kızıl şahinin vurularak yaralanmasına bağlı olarak sağ kanadında ve karın bölgesinde açık yaraları mevcuttu. Geldiği günden itibaren yaraların temizliğini yapmaya çalışıyoruz. Doğa koruma ekipleriyle iletişim halindeyiz. Onlar da en kısa sürede hayvanı bizden teslim alıp kendi rehabilitasyon merkezlerine götürüp tedavilerine devam edecekler. 36 ila 48 saat arasında hastanemizde hayvanın genel tedavileri, yara bakımları yapıldı, bölgedeki ölü dokuları temizlendi. Günlük olarak da miyazis bakımları yapılıyor ve antibiyotik tedavisine başladık" dedi.

"Tüfekle vurulmuştu"
Çatak, bir vatandaşın şahini yolda yaralı halde bulduğunu ve hayvan hastanesine getirdiğini belirterek, "Kızıl şahinler genellikle Orta Doğu’da, Anadolu’da ve Türkiye’de sıkça karşılaştığımız bir hayvan. Bu dönemde Anadolu’dan ve Avrupa’dan Orta Doğu’ya doğru göç etmeye başlayan bir kuş türü. Yazın ve kışın belirli bir bölgede konaklıyorlar. Bu şahini ise iki gün önce bir vatandaşımız yolda uçamaz halde ve kanadından yaralanmış bir şekilde görüp bize getirdi. Şahin ilk başta agresif tavırlar sergiliyordu. Bulan kişi yanına yaklaştığında onun da elini yaralamaya çalışmış. Tüfekle iki yerinden vurulmuştu. Saçmalardan bir tanesi yaranın içerisindeydi, diğeri ise o bölgeyi sıyırıp geçmişti. Şahini marketten tavuk ciğeri alıp besliyoruz. Doğal yaşamında neyle besleniyorsa biz de onu öyle beslemeye çalışıyoruz. Üniversitemizde okul dönemi de yeni başladı. Öğrencilerimiz de böylesi hayvanları kedi, köpek gibi sürekli görüp tedavi etmiyorlar. Öğrencilerimize böylesi hayvanlara nasıl yaklaşılmalı, nasıl tutulup nasıl müdahale edilmeli, onların da bilgisini veriyoruz" diye konuştu.

Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı 1

Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı 2

Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı 3

Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı 4
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da deprem! AFAD'dan açıklama geldiErzurum'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralıBilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.