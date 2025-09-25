Sivas’ta kanadından vurulan kızıl şahin, tedavi altına alındı

Sivas’ta bir vatandaş, yol kenarında kanadından vurulmuş halde uçamayan bir kızıl şahin buldu. Yaralı şahin, vatandaş tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde ise şahinin tüfekle ateş edilmesi sonucu iki yerinden yaralandığı belirlendi. Sağ kanadında ve karın bölgesinde açık yaraları bulunan kuşun yaklaşık 3-4 gün önce vurulduğu tespit edildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaraları temizlenen şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

"Yaraların temizliğini yapıyoruz"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi Veteriner Hekim Mehmet Akif Çatak, şahinin tedavisine başladıklarını söyleyerek, "Hayvan hastanemize iki gün önce kanadından saçma mermisi ile vurulup yaralanmış bir Kızıl şahin getirildi. Tam da göç mevsiminin başladığı ve aynı zamanda av mevsiminin de başladığı bu dönemde yaban hayvanlarının avlandığına ve yanlışlıkla vurularak hastanemiz getirilmelerine sıkça şahit oluyoruz. Bu dönemde av yasağının kalkması bizim için olumsuz bir durum oluşturuyor. Avlanması yasak hayvanların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde avlanma vakaları sıkça karşılaştığımız bir durum. Kızıl şahinin vurularak yaralanmasına bağlı olarak sağ kanadında ve karın bölgesinde açık yaraları mevcuttu. Geldiği günden itibaren yaraların temizliğini yapmaya çalışıyoruz. Doğa koruma ekipleriyle iletişim halindeyiz. Onlar da en kısa sürede hayvanı bizden teslim alıp kendi rehabilitasyon merkezlerine götürüp tedavilerine devam edecekler. 36 ila 48 saat arasında hastanemizde hayvanın genel tedavileri, yara bakımları yapıldı, bölgedeki ölü dokuları temizlendi. Günlük olarak da miyazis bakımları yapılıyor ve antibiyotik tedavisine başladık" dedi.

"Tüfekle vurulmuştu"

Çatak, bir vatandaşın şahini yolda yaralı halde bulduğunu ve hayvan hastanesine getirdiğini belirterek, "Kızıl şahinler genellikle Orta Doğu’da, Anadolu’da ve Türkiye’de sıkça karşılaştığımız bir hayvan. Bu dönemde Anadolu’dan ve Avrupa’dan Orta Doğu’ya doğru göç etmeye başlayan bir kuş türü. Yazın ve kışın belirli bir bölgede konaklıyorlar. Bu şahini ise iki gün önce bir vatandaşımız yolda uçamaz halde ve kanadından yaralanmış bir şekilde görüp bize getirdi. Şahin ilk başta agresif tavırlar sergiliyordu. Bulan kişi yanına yaklaştığında onun da elini yaralamaya çalışmış. Tüfekle iki yerinden vurulmuştu. Saçmalardan bir tanesi yaranın içerisindeydi, diğeri ise o bölgeyi sıyırıp geçmişti. Şahini marketten tavuk ciğeri alıp besliyoruz. Doğal yaşamında neyle besleniyorsa biz de onu öyle beslemeye çalışıyoruz. Üniversitemizde okul dönemi de yeni başladı. Öğrencilerimiz de böylesi hayvanları kedi, köpek gibi sürekli görüp tedavi etmiyorlar. Öğrencilerimize böylesi hayvanlara nasıl yaklaşılmalı, nasıl tutulup nasıl müdahale edilmeli, onların da bilgisini veriyoruz" diye konuştu.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır