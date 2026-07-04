HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas’ta kene nedeniyle 6. ölüm

Kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı.

Sivas’ta kene nedeniyle 6. ölüm

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Artova ilçesi Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki A.K, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alının A.K, 4 gün üzerine durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan A.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K’nın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttığı iddia edildi.

Sivas’ta kene nedeniyle 6. ölüm 1

Sivas’ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virisüne karşı tedbirli olunmasını noktasında ikazlarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da firarilere nefes aldırılmadı: Toplam 50 yıl hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandıBursa’da firarilere nefes aldırılmadı: Toplam 50 yıl hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Sakarya'da Kültür ve Sanat yolculuğu başladıSakarya'da Kültür ve Sanat yolculuğu başladı

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.