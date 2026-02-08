Sivas’ta seyir halindeki taksi alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 00.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen taksinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken yangında taksi kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır