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Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sivas’ta düzenlenen operasyonda 19 bin 952 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 2 şahıs yakalandı şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 48 parça halinde toplam 19 bin 952 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili, 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma suçu kapsamında işlem yapıldı 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas uyuşturucu
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