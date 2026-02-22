Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi

Sivas’ta, bir sürücü tarlada yavru bir vaşak gördü. Bu durum, bir belgeseldeki sahneyi akla getirdi. Musa Karaçınar, Doğanşar ilçesinde yolculuk yapıyordu. Yolda su birikintisine benzer bir karartı dikkati çekti. Merak edip durdu, karartıyı inceledi. Yaklaşınca bunun yavru bir vaşak olduğunu anladı. Cep telefonu ile görüntü almaya başladı. Vaşak bir süre yol kenarında durdu. Sonra yavaş adımlarla arazinin içine ilerledi. Karaçınar, yavru vaşağı izlemeye devam etti. Vaşak ilerlerken bir an arkasına döndü. Bu anlar, bir belgeseldeki tek başına penguen sahnesini hatırlattı. Penguen sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

İlk defa vaşak gördüğünü söyleyen Musa Karaçınar, yolculuk yapıyordu. Vaşak olduğunu fark ettiğinde aracıyla durdu. Fotoğraf ve video çekmeye çalıştı ama vaşak kaçtı. Yavru bir vaşaktı. Görüntü aldıktan sonra vaşak gözden kayboldu. Karaçınar, bu anların kendisini çok etkilediğini belirtti.