HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi

Sivas’ta bir sürücü, yolda yavru bir vaşakla karşılaştı. Görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi

Sivas’ta, bir sürücü tarlada yavru bir vaşak gördü. Bu durum, bir belgeseldeki sahneyi akla getirdi. Musa Karaçınar, Doğanşar ilçesinde yolculuk yapıyordu. Yolda su birikintisine benzer bir karartı dikkati çekti. Merak edip durdu, karartıyı inceledi. Yaklaşınca bunun yavru bir vaşak olduğunu anladı. Cep telefonu ile görüntü almaya başladı. Vaşak bir süre yol kenarında durdu. Sonra yavaş adımlarla arazinin içine ilerledi. Karaçınar, yavru vaşağı izlemeye devam etti. Vaşak ilerlerken bir an arkasına döndü. Bu anlar, bir belgeseldeki tek başına penguen sahnesini hatırlattı. Penguen sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

İlk defa vaşak gördüğünü söyleyen Musa Karaçınar, yolculuk yapıyordu. Vaşak olduğunu fark ettiğinde aracıyla durdu. Fotoğraf ve video çekmeye çalıştı ama vaşak kaçtı. Yavru bir vaşaktı. Görüntü aldıktan sonra vaşak gözden kayboldu. Karaçınar, bu anların kendisini çok etkilediğini belirtti.

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi 1

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi 2

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi 3

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi 4

Sivas’ta yavru vaşak görüntülendi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildiKural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi
Erzurum’da yavru yaban domuzu sürüsünü arıyorErzurum’da yavru yaban domuzu sürüsünü arıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas Doğanşar vaşak belgesel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.