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Siverek’te etkili olan fırtına, tarlada çalışan işçilere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden bastıran fırtına, kısa süreliğine vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Siverek’te etkili olan fırtına, tarlada çalışan işçilere zor anlar yaşattı

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan fırtına, özellikle açık alanda çalışan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçeye bağlı kırsal Kayseri Mahallesi’nde domates tarlasında çalışan işçiler, aniden bastıran fırtınaya yakalandı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda ortalık toz ve dumana bürünürken, işçilerin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan, Bağlar Mahallesi’nde de fırtına nedeniyle bir ağacın büyük bir dalının kırıldığı öğrenildi. Ağacın kırıldığı sırada çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siverek
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