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Siverek’te korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Siverek’te korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Kaza, Diyarbakır-Siverek karayolunun 7. kilometresinde, Yuvar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet G. (66) idaresindeki otomobil, Hakan K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Ertaş (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Siverek’te otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Ertaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan genç adamın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü otomobil sürücüsü ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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