Siverek'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 35 BVM 720 plakalı otomobil, Siverek istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 42 AUC 035 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bu kez önünde bulunan 63 ES 821 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı.

SİVEREK'TE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolunun Diyarbakır istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yapılan incelemelerin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

