Ömer Çelik'ten, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.
02.05.2026 21:47
+
Yorum Yap
+
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler. Önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’u tebrik ediyoruz. Tüm Amedspor camiasına ve Diyarbakır’ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum