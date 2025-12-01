HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siverek’te apartmanın girişine park edilen motosiklet yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın girişine park edilen motosiklet yandı, bina sakinleri ve mahallede paniğe neden oldu.

Siverek’te apartmanın girişine park edilen motosiklet yandı

Olay, gece geç saatlerde Ofis Mahallesi 15. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın girişine bırakılan motosiklet bir anda alev aldı. Dumanı fark eden bina sakinleri, alev alan motosikleti dışarı çıkarırken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yoğun duman sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Siverek’te apartmanın girişine park edilen motosiklet yandı 1

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada yaşayanlar ve mahallede kısa süreliğine korku ve panik yaşadı. İlk incelemelere göre motosikletin plakasız olduğu ve şasi numarasının kazıldığı tespit edildi. Motosiklet, detaylı incelenmek üzere çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri motosikletin sahibini bulmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Siverek’te apartmanın girişine park edilen motosiklet yandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
Çalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacakÇalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacak

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.