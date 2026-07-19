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Siverek’te işçi minibüsü koyun sürüsüne daldı: 25 koyun telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün koyun sürüsüne çarpması sonucu 25 koyun telef oldu.

Siverek’te işçi minibüsü koyun sürüsüne daldı: 25 koyun telef oldu

Kaza, Siverek-Karacadağ kara yolu üzerindeki Üçkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi minibüsü, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı.
Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 25 koyun telef olurken, olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. Koyunlarda oluşan zararın tespiti için de incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Siverek’te işçi minibüsü koyun sürüsüne daldı: 25 koyun telef oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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