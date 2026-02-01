Siverek’te mağdur aileye hayırseverlerden destek

Siverek’e bağlı Kapıkaya (Bab) Kırsal Mahallesi’nde yaşayan, eşi cezaevinde bulunan bir anne ile üç çocuğunun kaldığı toprak ev, etkili olan kar ve yağmur sonrası ciddi hasar gördü. Yağışlar nedeniyle evin damı akmaya başlarken, aile zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Durumun öğrenilmesi üzerine merkezi Siverek’te bulunan İyilik Sensin Derneği, hayırseverlerin katkılarıyla aileye destek oldu. Dernek gönüllüleri tarafından aileye yaklaşık 3 ay yetecek gıda malzemesi ulaştırılırken, anne ve çocuklara giysi ile bot temin edildi. Ayrıca eve su damlamasını önlemek amacıyla tadilat yapıldı.

İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dernek imkânlarımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle geçici de olsa evin damını onardık ve çadır çekerek yağmurdan etkilenmesini önledik. Aileye gıda ve giysi yardımı yaptık. Bu aileye yönelik yardımlarımız imkânlarımız doğrultusunda devam edecektir," dedi.

