HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Siverek’te takla atan otomobilde 2’si bebek 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunan 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Siverek’te takla atan otomobilde 2’si bebek 5 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü ve takla attı.
Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 yaşındaki M.B., yine 1 yaşındaki bir bebek ile S.B. (40), Z.D.B. (18) ve F.B. (35) yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek’te takla atan otomobilde 2’si bebek 5 kişi yaralandı 1

Siverek’te takla atan otomobilde 2’si bebek 5 kişi yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt Belediyesi’nden kaçak kesimhanelerde denetimEsenyurt Belediyesi’nden kaçak kesimhanelerde denetim
Kayseri’de acemi kasaplar hastaneye koştuKayseri’de acemi kasaplar hastaneye koştu

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.