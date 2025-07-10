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Siyer-i Nebi Yarışması sonuçlandı

Bayburt’ta düzenlenen Ona Selam Ulusal Siyer-i Nebi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Siyer-i Nebi Yarışması sonuçlandı
Çiğdem Sevinç

Bayburt’ta düzenlenen Ona Selam Ulusal Siyer-i Nebi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Yarışmayı kazanan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ı makamında ziyaret etti.

Yarışmada birinciliğe adını yazdıran Mehmet Efe Kocabey umre ziyaretiyle, ikincilik elde eden Muhammet Ömer Yazıcı ise Bitlis Ahlat gezisiyle ödüllendirilirken, üçüncü olan Sümeyye Nezahat Durmuş’a kol saati hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, başarılarından dolayı tebrik etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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