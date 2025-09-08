HABER

Sızdırıldı: İşte Apple’ın yeni iPhone 17 aksesuarı!

Son dönemde çıkan pek çok söylenti, iPhone 17 serisiyle birlikte tamamen yeni bir Apple aksesuarının geleceğini işaret ediyordu. İddiaya göre söz konusu ürünün örnekleri, Apple’ın yarın düzenleyeceği “Awe Dropping” etkinliği öncesinde sızdırıldı.

Enes Çırtlık

Apple'ın iPhone 17 için gelecek TechWoven kılıflarla uyumlu olacak çapraz askılı bir kayış tanıtacağı iddia ediliyor. Sızıntı kaynağı Sonny Dickson ise bu kayışlardan birini turuncu renkte gösteren görüntüleri paylaştı.

İŞTE IPHONE 17 İÇİN GELECEĞİ İDDİA EDİLEN TURUNCU RENKLİ O AKSESUAR!

MacRumors'ta yer alan habere göre, kayışın, esnek bir metal çekirdeğe sahip olacağı ve manyetik bağlantı noktalarıyla kullanıcıların gerektiğinde aksesuarı kolayca takıp çıkarmasına imkan tanıyacağı öne sürülüyor.

Önceki sızıntılara göre Apple’ın üretimini durdurduğu FineWoven serisinin yerine geçecek TechWoven kılıflar, alt köşelerinde kayışın geçirilmesine özel küçük bağlantı deliklerine sahip olacak. Ayrıca kayışın, boylu boyunca manyetik olacak şekilde tasarlanmış bir yapısı bulunduğu da belirtiliyor.

Bu son sızıntı, Majin Bu ve DuanRui gibi diğer sızıntı kaynaklarının daha önce paylaştığı CAD çizimleri ve kılıf kopyalarıyla da örtüşüyor; bunlarda da benzer bağlantı noktaları görülmüştü.

AKILLARA AIRPODS PRO 2 VE BEŞİNCİ NESİL IPOD TOUCH GELDİ

Apple, ürünleri için giyilebilir aksesuarları ilk kez öne çıkarmıyor. Örneğin, AirPods Pro 2 şarj kutusunda bir kordon yuvası yer alıyordu. Beşinci nesil iPod touch da benzer bir kullanım için gömülü bağlantı aparatına sahipti.

Ayrıca Apple’ın, iPhone 17 Pro modellerinin renk seçenekleri arasında turuncu renk seçeneğine de yer vermesi bekleniyor. Bu nedenle sızdırılan söz konusu turuncu kayış, muhtemelen bu yeni renk seçeneğine de bir gönderme olabilir.

