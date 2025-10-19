"Size kız vermeyiz" deyince kıyamet koptu! Önce sopalar konuştu, sonra kurşun yağdı: Tutuklananlar çocuk...

B.T. (23) ve kardeşleri, kız kardeşleriyle evlenmek isteyen kasap kardeşlere "Size kız vermeyiz" deyince sopayla darbedildiler. İddiaya göre bunu hazmedemeyen B.T., kasap kardeşlerin dükkanına saldırması için saldırganlar tuttu. Kasap dükkanına saldırı anı kameraya yansıdı. 18 yaşından küçük üç şüpheli gözaltına alındı. Detaylar akla durgunluk verdi.

"SİZE KIZ VERMEYİZ"

Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte kasaplık yapan 3 kardeş V. Ö. (31), C. Ö. (39) ve K. Ö.‘den (40) biri, B.T.’nin kız kardeşiyle evlenmek istedi.

Bu teklif karşısında B. T., "Size kız vermeyiz" deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada B.T. ve iki kardeşi darbedildi. Bu durumu hazmedemeyen B. T., iddiaya göre kasap dükkanına saldırı düzenlemesi için 2 kişi tuttu.

KASAP DÜKKANINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay günü şüpheli 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahlı saldırı düzenledi.

Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay öncesi ve sonrasına yönelik tüm kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis 2 şüpheliyle birlikte motosiklet sahibi E.Ş.’yi de (17) yakaladı.

Olayda kullanılan motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 3 şüpheli olayı gerçekleştirmek için B.T.’nin kendilerini azmettirdiğini söyledi.

İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklandı. Motosiklet sahibi E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.T. ARANIYOR

Şehir dışına çıktığı tespit edilen B.T.’nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerin poliste daha önceden toplam 4 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

(DHA)